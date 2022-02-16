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Öğrenciye 750 TL ödeme! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Öğrenciye 750 TL ödeme! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK bünyesinde bulunan yurtlarda barınma hakkı kazanan adaylar yemek parası için başvuru sürecini yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında beslenme yardımında artış gerçekleştiği müjdesini verdi. İşte, KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. Ödenen tutarda son dakika gelişmesi ile artış yaşandı. İşte, KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

Cumhrubaşkanı Erdoğan KYK yurdunda kalan öğrencilerin aylık yemek paralarında artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan KYK aylık beslenme parasının 750 lira olduğunu açıkladı.

Daha önce KYK yemek ücreti ne kadardı?

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

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