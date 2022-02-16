Öğrenciye 750 TL ödeme! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?

Daha önce KYK yemek ücreti ne kadardı?

Yurtlarımızda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yurtların hizmete açılış tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 6,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 13,00 TL olmak üzere toplam 19,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 29,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.