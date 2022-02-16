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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Arif Şentürk mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Arif Şentürk mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Arif Şentürk hakkında başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum." dedi.

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