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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

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