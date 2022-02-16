Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Mayıs 2022 sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
Mayıs 2022 askerlik yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, heyecan içinde MSB'den gelecek açıklamaları bekliyordu. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Mayıs 2022 sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Mayıs 2022 sınıflandırma dönemi duyurusu yayımlandı. Askerlik vazifesini yapmaya hazırlanan vatandaşların merakla beklediği askerlik yerleri hakkında detaylar da belli oldu. Bu kapsamda gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Mayıs 2022 sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
* e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
* Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
* Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,
* Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
* Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
* Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
* Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
* Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.
* Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
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