Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Mayıs 2022 sınıflandırma dönemi duyurusu yayımlandı. Askerlik vazifesini yapmaya hazırlanan vatandaşların merakla beklediği askerlik yerleri hakkında detaylar da belli oldu. Bu kapsamda gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL Mayıs 2022 sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu.