16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin 13.katında gizemli yapılanma! Troll ağındaki ekip ifşa oldu! Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

CHP'nin 13.katında gizemli yapılanma! Troll ağındaki ekip ifşa oldu! Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
CHP’nin 13.katında gizemli yapılanma! Troll ağındaki ekip ifşa oldu! Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

CHP'nin sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapmak için kullandığı trol yapılanması A Haber ekranlarında deşifre oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran "Bu yapılanmanın başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel var. Yani bu sosyal medyadaki yalan ve iftiranın arkasındaki gücün Onursal Adıgüzel tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor. 13. Kattan düğmeye basılıyor ve bunlar ilk etapta İstanbul Ajansı ve Ankara Ajansı’na gönderiliyor." dedi.

CHP Genel Merkezi'nin 13. katında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı bulunuyor. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon ve iftiralar bu katta organize ediliyor. Bu yapılanmayı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yönetiyor


CHP GENEL MERKEZİ'NE BAĞLI AJANSLAR

İSTANBUL AJANSI

CHP Genel Merkezi'ne bağlı olarak çalışan bu ajansın başındaki kişi: Onursal Adıgüzel'in danışmanı. İstanbul'daki büyük troll hesaplar, bu ajanstan yönetiliyor. Gazeteci ve yazarların yönlendirilmesi buradan yapılıyor. İstanbul'daki bu operasyonun aylık maliyeti, 3 ile 5 milyon TL arasında değişiyor. Gazetecilere, sanatçılara ve dışarıdan destek veren trollere de para akışı bu kaynaktan sağlanıyor.

ANKARA AJANSI

Ankara'daki ajansın başındaki kişi: Dijital Strateji ve Propaganda Başkanı bir mühendis. CHP Genel Merkezi'nin bot sistemi buradan yönetiliyor. 18 bin bot hesap yönetiliyor. Bu ajansta takipçi sayıları 100 bin ile 700 bin arasında değişen 7 büyük hesap yönetiliyor. Bu ajansın aylık gideri ortalama 5,5 milyon TL.

Ankara'daki ve İstanbul'daki bu iki ajansın giderlerini karşılayanların CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHPYerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun olduğu ifade ediliyor.

İBB'DEKİ TROL YAPILANMASI

İBB'deki trol yapılanması; İBB Beyaz Masa ve İBB'ye bağlı ajans tarafından yönetiliyor. İBB Beyaz Masa'nın 80 kişilik bir trol yapılanması var. Bu troller resmi İBB PR hesaplarını da yönetiyor. @kacsaatolduson, @ankara_kusu, @MstSelanik gibi hesaplar ile iletişim ve çalışma burada yapılıyor. Bu yapının İBB'ye aylık maliyeti 2 milyon TL.


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ TROL YAPILANMASI

Bu yapılanma, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörlüğü tarafından yönetiliyor. Yapılanmanın iki farklı dijital ajansı bulunuyor. Bu ajansların en büyük görevi, Instagram hesapları ve Twitter trollerini fonlayarak muhalif içerik ürettirip yaymak ve PR çalışmalarında kullanmak. Bu çerçevede özel Twich yayınları yaptırmak için hesapları yayın başı 50-100 bin TL fonladıkları iddia ediliyor.

CHP’nin 13.katında gizemli yapılanma CHP'NİN 13.KATINDA GİZEMLİ YAPILANMA

Kılıçdaroğlu’nun #SıraSende etiketi nasıl yayıldı? KILIÇDAROĞLU'NUN #SIRASENDE ETİKETİ NASIL YAYILDI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA