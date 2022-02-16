CHP’nin 13.katında gizemli yapılanma! Troll ağındaki ekip ifşa oldu! Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

ANKARA AJANSI

Ankara'daki ajansın başındaki kişi: Dijital Strateji ve Propaganda Başkanı bir mühendis. CHP Genel Merkezi'nin bot sistemi buradan yönetiliyor. 18 bin bot hesap yönetiliyor. Bu ajansta takipçi sayıları 100 bin ile 700 bin arasında değişen 7 büyük hesap yönetiliyor. Bu ajansın aylık gideri ortalama 5,5 milyon TL.

Ankara'daki ve İstanbul'daki bu iki ajansın giderlerini karşılayanların CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHPYerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun olduğu ifade ediliyor.