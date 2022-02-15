Son dakika: Başkan Erdoğan 9 yıl sonra BAE'de: Dubai Expo 2020 fuarını ziyaret edecek! Dikkat çeken TOGG ve AKINCI SİHA detayı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıllık aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında kritik alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, bugün Dubai Expo 2020 fuarını ziyaret edecek, Türkiye'nin milli gün açılışını yapacak. Milli gün kapsamında, bayrak seremonisi düzenlenecek ve iki ülke milli marşları çalınacak. Atık maddelerden elde edilen defile sahnelenecek. Sergi alanında TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketleri de yer alacak.
Geçen yıl kasım ayında Ankara'da temelleri atılan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ilişkilerine, bu kez Abu Dabi ev sahipliği yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile 2,5 aylık aranın ardından bir araya geldi.
Erdoğan'ın ziyareti onuruna Abu Dabi ve Dubai'deki sembol binalara Türk bayrağı yansıtıldı.
Başkan Erdoğan'ı havaalanında Prens El Nahyan karşıladı. Erdoğan'ın aracı, Kasr El Vatan Sarayı'na atlı birlik eşliğinde giriş yaptı. O anlarda Abu Dabi semalarında gösteri uçuşu da düzenlendi.
Başkan Erdoğan, tören alanına Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile birlikte yürüdü. İki lider alandaki yerlerine gidene kadar sohbet etti.
ÇEŞİTLİ ALANLARDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI
Törende, hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalabalık bir heyet yer aldı. Erdoğan ve El Nahyan heyettekilerle tek tek selamlaştı.
Törenin ardından Erdoğan, El Nahyan ile birlikte heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıdan sonra imza töreni gerçekleştirildi. İki ülke arasında ticaret, savunma, ulaştırma, tarım ve sağlık gibi alanları kapsayan 13 anlaşma imzalandı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ
Erdoğan ve El Nahyan baş başa bir görüşme de yaptı. Görüşmede iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masadaydı.
El Nahyan toplantının ardından Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, programın sonunda Başkanlık Sarayı Defteri'ni imzaladı.
Erdoğan, "Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum" sözlerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN EXPO DUBAİ FUARI'NA KATILACAK
Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri temaslarının 2'nci gününde Dubai Expo 2020 fuarını ziyaret edecek, Türkiye'nin milli gün açılışını yapacak.
Milli gün kapsamında, bayrak seremonisi düzenlenecek ve iki ülke milli marşları çalınacak. Atık maddelerden elde edilen defile sahnelenecek. Sergi alanında TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketleri de yer alacak.
DUBAİ EXPO, BAŞKAN ERDOĞAN'I AĞIRLAYACAK
Erdoğan'a ziyaretinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid al Maktum da eşlik edecek.
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