Son dakika: Başkan Erdoğan 9 yıl sonra BAE’de: Dubai Expo 2020 fuarını ziyaret edecek! Dikkat çeken TOGG ve AKINCI SİHA detayı

ÇEŞİTLİ ALANLARDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI

Törende, hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalabalık bir heyet yer aldı. Erdoğan ve El Nahyan heyettekilerle tek tek selamlaştı.

Törenin ardından Erdoğan, El Nahyan ile birlikte heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıdan sonra imza töreni gerçekleştirildi. İki ülke arasında ticaret, savunma, ulaştırma, tarım ve sağlık gibi alanları kapsayan 13 anlaşma imzalandı.