CHP’li Onursal Adıgüzel’in 14 Şubat rezilliğine tepkiler çığ gibi! Siyasiler Başkan Erdoğan’a böyle sahip çıktı: Sorumluluğunu yerine getirmiştir





HADSİZ, YAKIŞIKSIZ BİR PAYLAŞIM

CHP'li Onursal Adıgüzel'e gelen tepkiler şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Sn. Cumhurbaşkanımız hep sevdiğiyle evet. Kendinden çok sevdiği devleti, vatanı, milleti ve bayrağı için 4 günde koronayı bir kenara bırakıp Ülkemiz için koşturuyor. CHP genel başkan yardımcısının seviyesi ancak bu kadar olur zaten. Bir insan adı ve soyadı ile ancak bu kadar zıt olur."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: "Her geçen gün daha da alçalıyor, daha da seviyesizleşiyorlar. Hadsiz, yakışıksız, siyasi ahlaktan yoksun kötü bir paylaşım. Kuşkusuz söylenecek çok söz var. Ancak lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye!"



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Bu "terbiye seviyesi", CHP'de Genel Başkan Yardımcısı! Hak ettiği cevabı vermemize edebimiz engel. Siyaset ahlaktan, nezaketten, edepten yoksun bir üslupla yapılamaz. Yapmak isteyene de bu aziz milletin irfanı, örnekte olduğu gibi, 70 yıl izin vermez."