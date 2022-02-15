CHP'li Onursal Adıgüzel'in 14 Şubat rezilliğine tepkiler çığ gibi! Siyasiler Başkan Erdoğan’a böyle sahip çıktı: Sorumluluğunu yerine getirmiştir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla eşiyle fotoğrafı ve Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini kıyaslayarak “Herkes sevdiğiyle…” notunu düştüğü sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Adıgüzel’in paylaşımı pek çok siyasi tarafından sert sözlerle kınandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla eşiyle fotoğrafı ve Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini kıyaslayarak "Herkes sevdiğiyle…" ifadelerini kullandı. Adıgüzel'in sosyal medya paylaşımı tepkiyle karşılandı.
HADSİZ, YAKIŞIKSIZ BİR PAYLAŞIM
CHP'li Onursal Adıgüzel'e gelen tepkiler şöyle:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Sn. Cumhurbaşkanımız hep sevdiğiyle evet. Kendinden çok sevdiği devleti, vatanı, milleti ve bayrağı için 4 günde koronayı bir kenara bırakıp Ülkemiz için koşturuyor. CHP genel başkan yardımcısının seviyesi ancak bu kadar olur zaten. Bir insan adı ve soyadı ile ancak bu kadar zıt olur."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: "Her geçen gün daha da alçalıyor, daha da seviyesizleşiyorlar. Hadsiz, yakışıksız, siyasi ahlaktan yoksun kötü bir paylaşım. Kuşkusuz söylenecek çok söz var. Ancak lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye!"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Bu "terbiye seviyesi", CHP'de Genel Başkan Yardımcısı! Hak ettiği cevabı vermemize edebimiz engel. Siyaset ahlaktan, nezaketten, edepten yoksun bir üslupla yapılamaz. Yapmak isteyene de bu aziz milletin irfanı, örnekte olduğu gibi, 70 yıl izin vermez."
MÜHENDİS OLMUŞ AMA…
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: "Mühendis olmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı olmuşsunuz ama asgari insani melekeleriniz gelişmemiş. Bulunduğunuz çukura inmeyeceğiz... Belli ki siz de asla çıkamayacaksınız..."
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Boş işler müdürü Kemal Kılıçdaroğlu yine evinde muhalefetçilik oynarken, Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez."
'EŞİNİ HASTA BIRAKIP SEFERE ÇIKTI'
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: "Vatanına, Milletine sevdalı, her anını 🇹🇷#Türkiye'mize hizmet için adayan Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sn @RTErdogan'ın vizyonunu idrak edecek kapasiteden uzak bir muhalefeti milletçe istemiyoruz. Seviyesizlikte zirve olduklarını ispatladılar da biraz hadlerini bilseler yeter."
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle verdiği fotoğraf güzel. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesi ve milleti için hasta eşini bile ardında bırakıp sefere çıkması çok daha güzel. Ama çirkin olan sensin Onursal!"
SORUMSUZLUK DEĞİL SORUMLULUK
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Evet birisi "milletin canı yansa da hükümete saldırsak" diye her an pusuda. Birisi iyileşir iyileşmez memleketi ve milleti için karış karış sahada…"
AK Parti İBB Meclis üyesi Erdem Kertisci: "Onursuz Onursal! Cumhurbaşkanımız eşi covid olmasına rağmen Devleti ve Milleti için koşturuyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın, hasedinizde boğulun alçak herifler."
Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek: "Soldaki, 10 seçim kaybetti "sorumsuzluğun" keyfini yaşıyor; sağdaki 13 seçim kazandı, "sorumluluğun" gereğini yapıyor. Muhteremin paylaştığı karenin özeti…"
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