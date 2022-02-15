Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP’li Onursal Adıgüzel’den 14 Şubat rezilliği

BAE ile Türkiye arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler normalleşme ile birlikte yukarı yönlü bir ivme kazanırken CHP yine trollüğe soyundu. CHP'nin sosyal medya yalanlarını organize ettiği bilinen Onursal Adıgüzel Twitter üzerinden seviyesiz bir paylaşıma imza attı.