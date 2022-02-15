Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye gerçekleştirdiği ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşme ve anlaşmaları hedef alan Onursal Adıgüzel seviyesiz paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o paylaşımın detayları...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadaki trollerini ve yalan haberin yayılımını organize ettiği bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti üzerinden yine bir trollüğe imza attı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrası iki ülke arasında normalleşme başlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Kasr El Vatan Sarayı'nda resmî törenle karşılandı. İki isim daha sonra başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
BAE ile Türkiye arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler normalleşme ile birlikte yukarı yönlü bir ivme kazanırken CHP yine trollüğe soyundu. CHP'nin sosyal medya yalanlarını organize ettiği bilinen Onursal Adıgüzel Twitter üzerinden seviyesiz bir paylaşıma imza attı.
REZİL PAYLAŞIM
'14 Şubat Sevgililer Günü' imasıyla bir Tweet atan Onursal Adıgüzel iki fotoğraf paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaşan Adıgüzel, "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" şeklinde seviyesizliğe imza attı.
Adıgüzel'in bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.
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- Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği
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