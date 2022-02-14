Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayısını açıkladı! İşte İstanbul ve Ankara’daki son durum | En çok vaka hangi ilde var?

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösteren illeri de açıkladı. İşte bir haftada en çok vaka artışı görülen iller. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadelerine yer verdi.