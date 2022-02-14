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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayısını açıkladı! İşte İstanbul ve Ankara'daki son durum | En çok vaka hangi ilde var?

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Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayısını açıkladı! İşte İstanbul ve Ankara’daki son durum | En çok vaka hangi ilde var?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından haftalık İnsidans haritasını da paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması;

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösteren illeri de açıkladı. İşte bir haftada en çok vaka artışı görülen iller. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadelerine yer verdi.

İŞTE GÜNLÜK VAKA SAYILARI

13 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZI AZALTMAK İÇİN...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler.'' ifadelerini kullandı.

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT

10 ŞUBAT

9 ŞUBAT

8 ŞUBAT

7 ŞUBAT

6 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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