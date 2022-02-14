Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayısını açıkladı! İşte İstanbul ve Ankara'daki son durum | En çok vaka hangi ilde var?
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından haftalık İnsidans haritasını da paylaştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması;
29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösteren illeri de açıkladı. İşte bir haftada en çok vaka artışı görülen iller. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadelerine yer verdi.
İŞTE GÜNLÜK VAKA SAYILARI
13 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZI AZALTMAK İÇİN...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler.'' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DAP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda? DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman?
- KDV indirimi neleri kapsıyor? 2022 hangi ürünlerde KDV indirimi var? Temel gıda ürünleri listesi nelerdir?
- Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? 15 Şubat ne günü olarak kutlanıyor?
- 14 Şubat'a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Şubat! Evde bakım parası ne zaman yatar?
- Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden, nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? İşte tarihçesi...
- Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? İlk cemre ne zaman, hangi ayda düşer?
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir...
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?
- Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...
- Sevgililer Günü hediyesi erkeğe-kadına ne alınır? Ucuz, pahalı, romantik ve anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri...
- Hangi adda bir ağaç vardır?