Başkan Erdoğan balıklı göl için imzayı attı! Sivas'ın doktor balıkları sağlık turizmi sağlayacak
Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı. Dünya'da eşi benzeri bulunmayan Sivas'ın doktor balıkları için oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındı.
Sivas Valiliği tarafından, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıcaya kardeş olarak geliştirilen Kalkım Balıklı Köyü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan acele kamulaştırma kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile alındı.
Karar bugün ki resmi gazetede yayınlandı. Karar Sivas'ta sevinçle karşılandı.
Hastalar 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları, Sivas'a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Doktor balıklar olarak ünlenen balıkların Dünya'da eşi benzeri bulunmuyor.
SAĞLIK TURİZMİ KÖYÜ OLUŞTURULACAK
Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca'ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için "Kalkım Balıklı Köyü Projesi" hazırlanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.
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