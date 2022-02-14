Başkan Erdoğan balıklı göl için imzayı attı! Sivas’ın doktor balıkları sağlık turizmi sağlayacak

SAĞLIK TURİZMİ KÖYÜ OLUŞTURULACAK

Sivas Valiliği tarafından Sivas'ta yıllardır hizmet veren Balıklı Kaplıca'ya alternatif olarak yine Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinde zeminden çıkan benzer su ve doktor balıklarla daha sağlıklı ve kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için "Kalkım Balıklı Köyü Projesi" hazırlanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma karanının ardından projenin hızlanması bekleniyor.