14 Şubat 2022, Pazartesi
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Erdoğan karşıtı koalisyon toplantısıyla ilgili çarpıcı yorum: 28 Şubat'taki beşli çete de aynıydı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Erdoğan karşıtı koalisyon toplantısıyla ilgili çarpıcı yorum: 28 Şubat’taki beşli çete de aynıydı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı konuşuldu. Program konuğu Prof. Dr. Cemal Zehir toplantıya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

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