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14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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14 Şubat Sevgililer Günü’nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacak. Bu özel günü sevgilisi ile kutlayacak olanlar 14 Şubat'ta nereye gidilir? sorusunu merakla araştırmaya devam ediyor. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan bu özel günde birçok kişi sevgilisi ile nereye gidebileceğini, hangi aktiviteler yapabileceğini merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEREYE GİDİLİR?

-Sevgilinizle romantik anlar yaşamak isterseniz ilk önce Kapadokya
Nevşehir yolculuğu yapabilirsiniz. Kapadokya, Türkiye'nin en romantik yeri olarak görülüyor.

-Diğer bir seçenek de AbantBolu, doğal manzaralara karşı bir küçük yürüyüş.

SafranboluKarabük, sevgili ile gidilecek romantik tatil yerlerinden biri.
Pierre Loti Tepesi – İstanbul, dizi yada filmlerdeki romantikliği arayanlar için.

UludağBursa, Sevgililer Günü'nde Kayak Tatili

İstanbul düşünülüyorsa tabiki olmazsa olmazlardan Adalar da tercih edilebilir. Hem İstanbul'un gürültüsünden de uzaklaşmış olursunuz.

Şehir dışında olmak istiyorsanız bir diğer alternatif MarmarisMuğla olabilir. Güneye doğru küçük bir aşk serüvenine çıkabilirsiniz.

SEVGİLİYLE GİDİLEBİLECEK ROMANTİK YERLER

-Terrace Houses – Şirince. Adıyla da anlaşılacağı gibi şirin bir tatil sizi bekliyor olabilir.

Manici Kasrı – Yeşilyurt Köyü, Kazdağları

Urla Bağevi – Yağcılar Köyü, Urla İzmir çok tercih edilen yerlerden biridir.

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