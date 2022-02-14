Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? İlk cemre ne zaman, hangi ayda düşer?
Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Havaların ısınmasının ardından vatandaşlar cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Cemre düşme tarihleri sonrasında sırasıyla hava, su ve toprak ısınacak. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? İlk cemre ne zaman, hangi ayda düşer?
Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? İlk cemre ne zaman, hangi ayda düşer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk cemre ne zaman düşecek şeklinde yöneltile cemre tarihleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? İlk cemre ne zaman, hangi ayda düşer?
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek.
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
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