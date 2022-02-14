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Van’da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Van’da düzensiz göçmen operasyonu: 5 tutuklama

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Suçta kullanılan 2 araca el konulmuş, göçmen şahısların barındırılmasında kullanılan ve ‘Şok Ev’ olarak tabir edilen 5 metruk yapı yıktırılmıştır." denildi.

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