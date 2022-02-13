13 Şubat 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Başkan Erdoğan 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutladı!

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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