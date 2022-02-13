Türkiye’nin afet risk haritası AFAD tarafından çıkarıldı! AFAD 1760 afet olayına müdahale etti

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen; 107 sel/su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi, 39 heyelan da ARAS üzerinden kayıt altına alındı. Bu doğrultuda geçen yıl en çok heyelan olayı Batı ve Doğu Karadeniz bölümlerinde görülürken, Ege ve Akdeniz ise ile orman yangınları mücadele etti.