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Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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