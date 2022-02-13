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Haberler Gündem Haberleri Sevgiliye, eşe, nişanlıya, sözlüye sevgililer günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, duygusal 14 Şubat sevgililer günü mesajları...

Sevgiliye, eşe, nişanlıya, sözlüye sevgililer günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, duygusal 14 Şubat sevgililer günü mesajları...

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Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Sevgiliye, eşe, nişanlıya, sözlüye sevgililer günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, duygusal 14 Şubat sevgililer günü mesajları...

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları hakkında sorgulamalar hızlandı. Sevdiğini mutlu etmek ve kıymetini belli etmek isteyenler en güzel sevgililer günü mesajlarını merak ediyor. Günümüz dünyasında ticaretin canlandığı dönemlerden biri olan Sevgililer Günü'nde güzel sözler ve mesajlarla da sevdiğinizi mutlu etmeniz mümkün. Bu özel günde sizler için en güzel mesajları haberimizde derledik. İşte, Sevgiliye, eşe, nişanlıya, sözlüye sevgililer günü mesajları-sözleri...

Sevgiliye, eşe, nişanlıya, sözlüye sevgililer günü mesajları-sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevgililer Günü'nde sevdiğini mutlu etmek ve özel hissettirmek isteyenler için en romantik sevgililer günü mesajlarını sizler için hazırladık. Hediye almak yerine sevdiklerinin yüzünü bir mesajla güldürmek isteyenler en güzel mesajları haberimizde derledik. İşte, erkeğe kadına romantik, duygusal 14 Şubat sevgililer günü mesajları...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

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