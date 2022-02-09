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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

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