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TELE1'de alay konusu olan program! Müjdat Gezen Uğur Dündar'ın balmumuna konuşup durdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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TELE1’de alay konusu olan program! Müjdat Gezen Uğur Dündar’ın balmumuna konuşup durdu

RTÜK TELE1'de yayınlanan Uğur Dündar'ın programı Demokrasi Arenası'na yayın yasağı verdi. Yasak nedeniyle yayın yapamayan programda, sözde RTÜK kararına göndermede bulunmak için Müjdat Gezen sahne aldı. Uğur Dündar'ın heykelini yetiştiremeyen kanal, gazetecinin balmumu heykelini yapıp programa çıkardı. Gezen, Dündar'ın Balmumu ile TV'de RTÜK tarafından verilen yayın yasağını eleştirmek için kalkıştığı iş, sosyal medyada alay konusu oldu.

Beş haftalık yayın yasağı nedeniyle 4 Şubat 2022'de yayınlarına ara verilen Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayınlandığı saatlerde Müjdat Gezen'den ilginç bir şov geldi.

UĞUR DÜNDAR'IN BAL MUMU HEYKELİ İLE PROGRAM YAPTI
Uğur Dündar'ın balmumu heykeli ile Demokrasi Arenası adıyla program yapan Müjdan Gezen, 10 dakika süren soruları ve anlatılarıyla bal mumu heykele karşı konuştu:

"Bugünkü konuğum, Uğur Dündar. Bu gece ona sayın ya da beyefendi diye hitap etmeyeceğim, Çünkü yarım asırı aşkın dostluğumuz var. İlk defa ayak ayak üstüne attığını gördüm, Sen, seyircinin karşısında bugüne kadar hiç ayak ayak üstüne atmadın. Ayağını indirmek için dört kişi çalıştı. Başaramadı. Yılmaz Büyükerşen'e danışacaktım, nasıl yapabiliriz diye. İmkanı yok, onun anatomik, böyle dedi. Uğurcum diyorum ki bugün geyiklerden bahsedelim. Mesela ben Ren geyiklerini merak etmişimdir. Bizim geyiklere benzemez."

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