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MHP heyeti Ankara'da mesaide! Hedef 2023 seçimleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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MHP heyeti Ankara’da mesaide! Hedef 2023 seçimleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığında, İl Başkanları Toplantısı başladı. Partinin gündeminde 2023 seçimleri var.

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