Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısı
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması ve pozitif çıkan vakalar nedeniyle vatandaşlara koronavirüs aşısı için önemli bir çağrıda bulundu.
Son dönemde Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? TURKOVAC sizi korumak için şehrinize geldi" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...
- ALES başvuru ücretleri açıklandı mı, ne kadar? ALES başvuru ücretleri nereden, nasıl yatırılır? Bankalar...
- Kırmızı Oda final mi yapıyor? Kırmızı Oda dizisi ne zaman ve neden bitiyor?
- Birinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemreler ne zaman düşer? İlk cemre havaya ne zaman düşecek?
- Açık lise sınavları online mı olacak? 2022 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB takvimi!
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED toplantısı doları nasıl etkileyecek?
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 2022 ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Tek maç mı oynanacak?
- Gül Dümen kimdir, kaç yaşında? Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen biyografisi nasıl?
- Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimdir? Netflix Aşk Taktikleri filmi konusu nedir?
- Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu mu?