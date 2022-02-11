11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması ve pozitif çıkan vakalar nedeniyle vatandaşlara koronavirüs aşısı için önemli bir çağrıda bulundu.

Son dönemde Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? TURKOVAC sizi korumak için şehrinize geldi" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA