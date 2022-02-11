Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan Kovid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması ve pozitif çıkan vakalar nedeniyle vatandaşlara koronavirüs aşısı için önemli bir çağrıda bulundu.

Son dönemde Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu açıkladı.