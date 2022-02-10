Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele hızla sürerken aşılamada da önemli mesafe alındı. Vatandaşlar aşı olmak için MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevu sistemine nasıl girilir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte o sorunun cevabı...

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Kovid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sol tarafında gri renkli kutucukta yer alan "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayın.

* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.