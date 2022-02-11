11 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: 11 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: 11 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat Cuma gününü muhteva eden günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte 11 Şubat Cuma gününün koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım.'' ifadelerini kullandı.

10 ŞUBAT KOVİD-19 TABLOSU

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

08 ŞUBAT

07 ŞUBAT

06 ŞUBAT

05 ŞUBAT

04 ŞUBAT

03 ŞUBAT

02 ŞUBAT

01 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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