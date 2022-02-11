Son dakika: 11 Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı | İşte günün vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım.'' ifadelerini kullandı.