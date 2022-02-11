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HDP'li Gergerlioğlu'nun alçak iddialarına bakanlıktan yalanlama geldi

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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HDP’li Gergerlioğlu’nun alçak iddialarına bakanlıktan yalanlama geldi

Adalet Bakanlığından, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çorum Cezaevi'ndeki kadın koğuşlarında erkek memurların arama yaptığı yönündeki iddialarının kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olduğu bildirildi.

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