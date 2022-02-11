Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcaklık ve çığ açıklaması! İşte 5 günlük hava durumu
Şubat ayının ortasında milyonlarca vatandaş kar beklerken Meteoroloji'den gelen açıklamayla şaşkına döndü. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağı açıklandı. "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu tatilcileri memnun etti. Yurdun doğu için çığ uyarısı yapılırken, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve çevresinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. İşte hafta sonu hava durumu...
İstanbul'da kar ve yağmur bekleyenlere Meteoroloji'den "sıcaklık artıyor" haberi. Marmara başta olmak üzere yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok bölge için "sıcaklıklar artacak" denilirken, ülkenin doğusu için de çığ uyarıları yapıldı.
HAVA SUCAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara dahil ülkenin batısında hava sıcaklığı 3 ila 5 derece arasında artış gösterecek.
Sıcaklıklar ülkenin doğusunda ise tehlike oluşturmaya başlıyor. Haftalardır kar altında kalan köyler için peş peşe uyarılarda bulunuldu.
PEŞ PEŞE UYARILAR YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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