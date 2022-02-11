11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'ın karantinası bitti! Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın karantinası bitti! Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın karantinası bitti! Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Başkan Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM! PAZARTESİ BAE'YE GİDİYORUM
Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

HENÜZ EŞİM ATLATAMADI
Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.



MUHALEFETE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TEPKİSİ
Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Televizyonlara baktığınız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Başkan Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.

Başkan Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Başkan Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.

"SON 2 GÜNDÜR YAPTIRDIĞIMIZ TESTLER NEGATİF ÇIKTI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.

Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada, test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.

Doktorunun ardından Başkan Erdoğan da bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın PCR testleri negatife döndü BAŞKAN ERDOĞAN'IN PCR TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ
Kovid-19’u yenen Başkan Erdoğan’dan ilk açıklama KOVİD-19'U YENEN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA