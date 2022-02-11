Son dakika: Başkan Erdoğan’ın karantinası bitti! Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM! PAZARTESİ BAE'YE GİDİYORUM

Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.