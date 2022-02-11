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Son dakika: Eren Kış-22 Operasyonu başladı! 1280 personel katılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: Eren Kış-22 Operasyonu başladı! 1280 personel katılıyor

Son dakika haberi... Diyarbakır'da Eren Kış-22 operasyonu başlatıldı. Operasyona bin 280 personel katılıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Eren Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo, barınak imha edildi.” denildi.

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