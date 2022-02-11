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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD, Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada Muğla Bodrum merkezli Gökova Körfezi'nde saat 19.18'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.91 KM olarak açıklanırken, enlemin 36.9473 N, boylamın 27.6528 E olduğu kaydedildi.

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