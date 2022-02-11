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Son dakika: 4 terörist etkisiz hale getirildi! Taciz ateşi açmışlardı

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: 4 terörist etkisiz hale getirildi! Taciz ateşi açmışlardı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere anında cevap verildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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