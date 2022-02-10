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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması! 229 ihlal gerçekleştirdiler

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan Yunanistan açıklaması! 229 ihlal gerçekleştirdiler

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 2022 yılındaki Yunanistan ihlalleri ve terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Yunanistan, 2022 yılında askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri Statüdeki Adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verdi.

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