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Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?

Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim? Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı. Söylemez Kardeşler olarak da bilinen suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alındı. Peki, Söylemez Kardeşler kimdir? Mustafa Söylemez kim?

Söylemez Kardeşler kimdir? Kıbrıs'ta meydana gelen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Söylemez kimdir? "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alındı.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER KİMDİR?

Onların adını Türkiye ilk kez 1996'da duydu. Adana'da yaşanan bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açıldı. İddialar inanılmaz boyuttaydı.

İddianamede Söylemez Kardeşler'in Sedat Bucak'a lav sihalıyla saldırı planladığı, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'yı yine lav silahı ile öldürmeyi plandıkları iddia edildi.

Davalar başladı. Sıra, Söylemez Kardeşler'in verecekleri ifadedeydi. Söylemez Kardeşler, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı kendilerine komplo kurmakla suçladı. Onların iddialarına göre Ağar ve Bucak, kardeşleri Emir Söylemez, Resul Söylemez ve şoförleri Ercan Akyol'un ölümünden sorumluydu.

Söylemez Kardeşler 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılındaki Rahşan Ecevit affıyla dışarı çıktılar. 2 yıl sonra ise haklarında tekrar tutklama kararı çıkarıldı. Ancak onlar Kuzey Irak'a, Erbil'e gitmişlerdi.

İddialara göre orada da işadamlarından haraç topluyorlardı. Orada da gözaltına alındılar. Serbest kaldıktan sonra da bu kez rotalarında Azerbeycan vardı. Kırmızı bültenle aranan Söylemez Kardeşler, geçtiğimiz haziran ayında bu kez Azerbaycan'da ortaya çıktılar ve yakalandılar; 3 Haziran'da da Türkiye'ye iade edildiler.

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