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Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması" ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Şentop, "Bugüne kadar komisyonlarda aksi görüş ifade edilmedi. İki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi." dedi.

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