Kimlere sigarayı bıraktırmadı ki! Başkan Erdoğan'ın 'bırakmaz sözü' aldığı tam 215 paket | Beştepe'de sergileniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi. Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.
Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Başkan Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.
Başkan Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.
Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.
Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.
Vatandaşların yanı sıra sigara içen aile fertlerinden de sigarayı bırakma sözü alan Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi de sergide yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten de bırakma sözü olarak sigara paketini almıştı.
Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin adları da yazıyor.
Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, "Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız." ifadeleri de dikkat çekiyor.
Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.
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