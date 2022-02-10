Kimlere sigarayı bıraktırmadı ki! Başkan Erdoğan’ın ’bırakmaz sözü’ aldığı tam 215 paket | Beştepe’de sergileniyor

Sergide, sigarayı bırakma sözü veren bir kişinin Erdoğan'a verdiği paketin üzerine yazdığı, "Sayın Başkanım, 18 yaşında sigara telefon ve bilgisayar bağımlısı erkek torunum var. Biz bıraktıramadık, sadece siz telefon ederseniz bırakacağını söylüyor, çünkü sizin hayranınız." ifadeleri de dikkat çekiyor.

Sergi salonunda, Erdoğan'ın vatandaşlardan sigara paketlerini aldığı anlara ilişkin görüntülere de yer veriliyor.