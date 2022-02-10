MHP'li Saffet Sancaklı'ya cenazede hırsız şoku
MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı, Galatasaray'ın eski Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsızlardan birisi tabut taşıma sırasında perdeleme yaparken, diğer hırsız Sancaklı'nın cebinde bulunan 6 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden Saffet Sancaklı şikayetçi olunca kamera grüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eski futbolcu ve MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Saffet Sancaklı eski Gatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada hırsızlar tarafından soyuldu. Olay geçtiğimiz haftalarda Şişli Teşvikiye Camii'de meydana geldi. Eski Galatasaray Spor Külubü Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Saffet Sancaklı, kılınan namazın ardından tabut taşımak kalabalığın içerisine karıştı.
TABUT TAŞIRKEN 6 BİN LİRASINI ÇALDILAR
Bir süre tabut taşıyan Saffet Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Vatandaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti. Evde cepleri kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.
TABUT TAŞIRKEN GÖLGELEME YAPMIŞLAR
Emniyette ifade veren Saffet Sancaklı, olay günü Camii içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bbereli bir lahısn kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi.
Şikayet üzerine emniyet güçleri güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını bu nedenle zarar tanzimin de bulunmak istemediklerini beyan ettiler.
İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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