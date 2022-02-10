Son dakika | Dışişleri Bakanlığı: Somali’deki terör saldırılarını kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.