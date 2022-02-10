10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını kınıyoruz

Son dakika | Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki terör saldırılarını kınıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
ABONE OL
Son dakika | Dışişleri Bakanlığı: Somali’deki terör saldırılarını kınıyoruz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu ile Barawe ve Bosaso şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu terör saldırıları şiddetle kınandı, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyeler sunulduğu belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

MSB’den ’’FETÖ’’ iftirasına yanıt

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA