THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? THY kabin memuru başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım için detaylar...

2022 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR:

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olan kişiler başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ya da Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY AO ya da diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık sebebiyle ayrılmış olmamak