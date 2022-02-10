THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? THY kabin memuru başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım için detaylar...
THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları'nın bin kadın kabin memuru alımı için yeni ilan açtığını açıklamasının ardından şartlar ve detaylar da merak edildi. Adaylar için başvuru sürecinin uzatıldığı açıklandı. İşte, THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? THY kabin memuru başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım için detaylar...
THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. THY insan kaynakları ilanına göre başvurular halen sürüyor. Uzatılan süre hakkında THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'dan açıklama geldi. İşte, THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? THY kabin memuru başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım için detaylar...
THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Kabin memuru başvuruları THY AO resmi sitesi kariyer.thy.com adresinden yapılacak. Bütün süreçlerı başarılı olan adaylar sağlık raporu ile işe başlama belgelerini hazırlayacak. Belgelerin onaylanması sonrasında eğitime tabi olunacak.
Son olarak THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay 'Başvuruyu üç gün daha uzattık. Normalde başvurularımız Cuma günü bitiyordu ancak Pazartesi gününe kadar uzatıyoruz' açıklamasında bulundu.
2022 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
GENEL ŞARTLAR:
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olan kişiler başvuru yapabilir.)
01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
Adli Sicil Kaydı ya da Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Daha önce THY AO ya da diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık sebebiyle ayrılmış olmamak
FİZİKİ ŞARTLAR:
160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum veya kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalı.)
THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vs. izlerin bulunmaması.
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- THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman bitiyor? THY kabin memuru başvuru şartları açıklandı mı? İşte alım için detaylar...
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