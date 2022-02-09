Bakan Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı: AK Parti'den geçmiş olsun mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında "Koronavirüs testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.
HASTALIĞI HAFİF GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.
BAKAN KURUM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin.
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