Bakan Murat Kurum’un koronavirüs testi pozitif çıktı: AK Parti’den geçmiş olsun mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi.