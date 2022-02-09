Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirmiş ve atamalarını beklemekteydi. Ancak 8 Şubat'ta yapılacak atamalarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama geldi. İşte, Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?