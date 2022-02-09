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Bot-Trol-Seed terörü hızla yayılıyor! Muhalefet destekçisi hesaplar yalanları nasıl dolaşıma sokuyor?

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Bot-Trol-Seed terörü hızla yayılıyor! Muhalefet destekçisi hesaplar yalanları nasıl dolaşıma sokuyor?

Türkiye ve dünya genelinde sosyal medya platformlarında yalan haberler son zamanlarda tüm hızıyla yayılıyor. Özellikle muhalefet destekçisi Twitter sayfaları ve medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulan haberler çeşitli hesaplarla ön plana çıkarılıyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber'de yaptığı açıklamalarda  "Bot-Trol-Seed" sistemiyle yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.

Sosyal medya bilgiye ulaşmak, anlık gelişmeleri ve haberleri anında öğrenmek adına vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor ancak işin bir de görünmeyen yüzü var.

Sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok vs vs.) sağladığı kolaylıklar kadar yalan ve algı dolu içeriklerle de propaganda mekanizması görevini yürütüyor.

YALAN TERÖRÜ ZİRVE YAPTI

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala özellikle bu platformlarda 'yalan terörü' had safhaya ulaşmış boyutta.

Yapılan araştırmalar sonucu sosyal medya üzerinde yalan ve algı dolu haberlerde Türkiye başı çekiyor. Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye temsilcileri, muhalefetin güdümündeki bir takım Twitter sayfaları ve yalan haber yayan organize troll hareketler yalan ateşini körükleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor.


ÖMER ARVAS DETAYLARI PAYLAŞTI

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında sosyal medyadaki yalan terörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arvas, Bot-Trol-Seed sistemiyla yapılan manipülasyonları anlattı ve bu üç kavramı şöyle özetledi;

TROL: Gerçek kişi, sosyal medyada gerçek ismini ve gerçek fotoğrafını kullanmıyor


BOT: Bir yazılım aracılığıyla oluşturulmuş sahte hesaplar

SEED: Görevleri destek verdikleri siyasilere ve kurumların altına olumlu yorum yazmak, karşı oldukları siyasiler ve kurumların hesaplarının altına olumsuz yorum yapmak olan organize hesaplar.




AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Trollerin çok fazla gündemde ama asıl buradaki operasyonların büyük bölümünü yapan kısımlar botlar ve seed ekipleri. Bu seed ekipleri tek merkezden yönetildikleri için bazen çok hataya düşüyorlar. Gruplarına bir yazı atıldığında aynısını ve benzerini paylaşan ekipler oluyor. Biz de takip ederek bunları yakalıyoruz.

Seed ekipleri PR amaçlı kullandığı kadar itibar suikasti ve karşı saldırılar içinde kullanılıyor. Sadece siyasilerin paylaşımlarının altına değil kurumların paylaşımları, haber sitelerinin paylaşımlarına yorum yapıyorlar. Bir haber sitesi Twitter veya Instagram üzerinden paylaşım yapıyor, altına bir anda bunlar dadanıyor. Siz gerçek yorumcu zannediyorsunuz... Bunu itibar suikasti yaparken de kullanıyorlar, PR yaparken de...

Bot-Trol-Seed terörü nasıl yayılıyor? BOT-TROL-SEED TERÖRÜ NASIL YAYILIYOR?

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