Bot-Trol-Seed terörü hızla yayılıyor! Muhalefet destekçisi hesaplar yalanları nasıl dolaşıma sokuyor?

BOT: Bir yazılım aracılığıyla oluşturulmuş sahte hesaplar



SEED: Görevleri destek verdikleri siyasilere ve kurumların altına olumlu yorum yazmak, karşı oldukları siyasiler ve kurumların hesaplarının altına olumsuz yorum yapmak olan organize hesaplar.









AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'ın açıklamalarından öne çıkanlar;



Trollerin çok fazla gündemde ama asıl buradaki operasyonların büyük bölümünü yapan kısımlar botlar ve seed ekipleri. Bu seed ekipleri tek merkezden yönetildikleri için bazen çok hataya düşüyorlar. Gruplarına bir yazı atıldığında aynısını ve benzerini paylaşan ekipler oluyor. Biz de takip ederek bunları yakalıyoruz.

Seed ekipleri PR amaçlı kullandığı kadar itibar suikasti ve karşı saldırılar içinde kullanılıyor. Sadece siyasilerin paylaşımlarının altına değil kurumların paylaşımları, haber sitelerinin paylaşımlarına yorum yapıyorlar. Bir haber sitesi Twitter veya Instagram üzerinden paylaşım yapıyor, altına bir anda bunlar dadanıyor. Siz gerçek yorumcu zannediyorsunuz... Bunu itibar suikasti yaparken de kullanıyorlar, PR yaparken de...