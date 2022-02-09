09 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: Van ve Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: Van ve Mardin’de PKK’ya yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Van ve Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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