Bot-Trol-Seed terörü hızla yayılıyor! Muhalefet destekçisi hesaplar yalanları nasıl dolaşıma sokuyor?

Türkiye ve dünya genelinde sosyal medya platformlarında yalan haberler son zamanlarda tüm hızıyla yayılıyor. Özellikle muhalefet destekçisi Twitter sayfaları ve medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulan haberler çeşitli hesaplarla ön plana çıkarılıyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber'de yaptığı açıklamalarda "Bot-Trol-Seed" sistemiyle yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.