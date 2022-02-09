09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bot-Trol-Seed terörü hızla yayılıyor! Muhalefet destekçisi hesaplar yalanları nasıl dolaşıma sokuyor?

Bot-Trol-Seed terörü hızla yayılıyor! Muhalefet destekçisi hesaplar yalanları nasıl dolaşıma sokuyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2022 20:35
Türkiye ve dünya genelinde sosyal medya platformlarında yalan haberler son zamanlarda tüm hızıyla yayılıyor. Özellikle muhalefet destekçisi Twitter sayfaları ve medya kuruluşları tarafından dolaşıma sokulan haberler çeşitli hesaplarla ön plana çıkarılıyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber'de yaptığı açıklamalarda  "Bot-Trol-Seed" sistemiyle yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.
Bot-Trol-Seed terörü nasıl yayılıyor?
Bot-Trol-Seed terörü nasıl yayılıyor?
Afrin’de canlı bomba saldırısı önlendi
Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi
Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı
Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı
Sigarayı bırakana 500 TL teşvik!
Sigarayı bırakana 500 TL teşvik!
Denizli-Muğla karayolu trafiğe kapatıldı!
Denizli-Muğla karayolu trafiğe kapatıldı!
Falyalı cinayetinde 1 tutuklama
Falyalı cinayetinde 1 tutuklama
Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe!
Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe!
Alevilere alçak saldırı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Alevilere alçak saldırı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Yavaş’ın örtülü siyaset anlayışı
Yavaş'ın örtülü siyaset anlayışı
Kimin aday olduğu önemli değil!
Kimin aday olduğu önemli değil!
Cinayet firarisi böyle yakalandı
Cinayet firarisi böyle yakalandı
Cinayetin firari zanlısı yakalandı
Cinayetin firari zanlısı yakalandı
Daha Fazla Video Göster