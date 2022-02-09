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Başkan Erdoğan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına soruşturmalar devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Başkan Erdoğan’a hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına soruşturmalar devam ediyor

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin 12 il Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.

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