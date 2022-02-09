09 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?

MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2022
ABONE OL
MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?

MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, başvuru tarihini kaçırmak istemeyen öğrenciler, MSÜ başvuru ücretinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM’nin mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, 2022 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?

2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giriş yapacak adaylar, MSÜ başvuru ücretleri hakkında bilgi almak istiyor. Başvuru işlemleri 9 Şubat günü saat 23:59'a kadar tamamlanabilecek. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları (09 Şubat 2022) saat 23.59'da sona erecek

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA