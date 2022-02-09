MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?

2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giriş yapacak adaylar, MSÜ başvuru ücretleri hakkında bilgi almak istiyor. Başvuru işlemleri 9 Şubat günü saat 23:59'a kadar tamamlanabilecek. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.