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Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şile’de polislere silah sallayan Gökhan Göz kim?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şile’de polislere silah sallayan Gökhan Göz kim?

Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şile’de polislere silah sallayan Gökhan Göz kimdir? İş adamı olarak bilinen ve magazin dünyasında da sık sık gündeme gelen Gökhan Göz’ün kim olduğu gündemde araştırılıyor. Gökhan Göz kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.

Şile'de polislere silah sallayan maganda Gökhan Göz kimdir? Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Evine polis tarafından baskın yapılan ancak baskın sırasında polislere karşı sergilediği tavırlarla dikkat çeken Gökhan Göz'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki; Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Türkiye'nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile Haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.

GÖKHAN GÖZ OLAYI NEDİR?

Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.

Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

Göz, polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepki çekti. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" diyerek isyan etti.

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