Yerli ve milli imkanlarla üretildi: Kontrol Bot-5! Yunanistan sınırında göreve başladı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye-Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne'nin Enez ilçesinde göreve başladı. Kontrol Bot-5'in Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5'inci bot olduğu belirtildi.
Antalya'daki Ares Tersanesi'nde 'yeni tip kontrol bot projesi' kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez'de konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bünyesinde hizmete girdi.
12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.
Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip.
Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5'in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5'inci bot olduğu bildirildi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını açıkladı.
İba, yaptığı paylaşımda, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor.
Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam" ifadelerini kullandı.
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