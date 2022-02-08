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CHP'li İBB'nin inşaatı durdurması üzerine İlim Yayma Vakfı'ndan açıklama: Denetim yetkisi İBB'de değildir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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CHP’li İBB’nin inşaatı durdurması üzerine İlim Yayma Vakfı’ndan açıklama: Denetim yetkisi İBB’de değildir

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İlim Yayma Vakfı'na ait inşaatın durdurulduğuna dair tweet atması üzerine, Vakıf'tan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir." ifadelerine yer verildi.

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