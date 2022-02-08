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Başkan Erdoğan'dan Sudan teması: El-Burhan'dan geçmiş olsun telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan Sudan teması: El-Burhan’dan geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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