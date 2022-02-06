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İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması! Fotoğraflarla o iddiaları yalanladılar
Son dakika haberine göre: İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan bir binanın Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığı iddia edilmişti. Vakıf'tan konuyla ilgili "Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır." açıklaması yapıldı. Sosyal medya yer alan iddiaları ise fotoğraflarla yalanladılar.
Giriş Tarihi: 06.02.2022 15:17Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 15:17
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İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması! Belgelerle o iddiaları yalanladılar
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İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması! Belgelerle o iddiaları yalanladılar
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İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması! Belgelerle o iddiaları yalanladılar
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İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması! Belgelerle o iddiaları yalanladılar
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İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye' açıklaması! Belgelerle o iddiaları yalanladılar