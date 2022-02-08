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Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Uşak’ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak’ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...

Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının yurt geneline yayılmasının ardından kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...

Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri geliyor. Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Uşak'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Uşak'ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak'ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunda İstanbul'un da aralarında olduğu 50 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Söz konusu illerde kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:

SARI KODLU UYARI: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye.

TURUNCU KODLU UYARI: Artvin, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Yalova, Bartın, Karabük, Düzce.

UŞAK'TA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.

Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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