Uşak’ta yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat Çarşamba Uşak’ta okullar tatil mi? Uşak Valiliği son dakika...

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Batı Karadeniz ile Isparta ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.